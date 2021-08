ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್ ಗುರುವಾರ 53 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಸೋಫಿಯಾ ಮಗ್ದಲಿನಾ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7-1ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪೋಗಟ್‌ ಅವರು ಸೋಫಿಯಾ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

"ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನೇಶಾ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಳು. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಬಾಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೇಶಾ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"It feels great to see her win this match. She played well. I'm happy," says Premlata, mother of wrestler Vinesh Phogat in Balali, Haryana pic.twitter.com/x3Yvt6vewC

