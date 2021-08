ಚಿಬಾ (ಜಪಾನ್): ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನ್ಶು ಮಲಿಕ್, ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅನ್ಶು, ಯುರೋಪಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೆಲರೂಸ್‌ನ ಐರಿನಾ ಕುರಾಚಿಕಿನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-8ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಕುಸ್ತಿ: ದೀಪಕ್ ಪುನಿಯಾ, ರವಿ ದಹಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ

Anshu Malik loses to Iryna Kurachkin 8-2 in a hard-fought match.

Stay tuned for more updates. #Cheer4India

— SAIMedia (@Media_SAI) August 4, 2021