Tokyo Olympics | ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲು; ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಬಿ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್, ಕೂಟದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ನಂ.29 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹಾಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಜೆವ್ ವಿರುದ್ಧ 14-21, 14-21ರ ಅಂತರದ ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

