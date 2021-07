Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವರ್ ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 26 ಹಾಗೂ 32ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಅಸಕಾ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 624.7 ಹಾಗೂ 622.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.

. @DivyanshSinghP7 scored 622.8 points to finish 32nd while @Deepak_g_arya scored 624.7 to finish 26th in the 10m Air Rifle qualification round.

We wish them luck for the mixed team event. #Cheer4India #Shooting

— SAIMedia (@Media_SAI) July 25, 2021