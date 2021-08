ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್

ಟೋಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮೊಹಾದ್ ಅಮ್ದೊನಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆಯದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಥ್ಲೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW

— Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021