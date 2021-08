Tokyo Olympics: ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: Olympics: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ; ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ

‘ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ! ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇಂದು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯಲಿದೆ. ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಪರಿಮಿತ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಆಡಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು #Tokyo2020 ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

History has been scripted at Tokyo! What @Neeraj_chopra1 has achieved today will be remembered forever. The young Neeraj has done exceptionally well. He played with remarkable passion and showed unparalleled grit. Congratulations to him for winning the Gold. #Tokyo2020 https://t.co/2NcGgJvfMS — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2021

‘ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು! ನೀವು ಗೆದ್ದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಅಥ್ಲೀಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Unprecedented win by Neeraj Chopra!Your javelin gold breaks barriers and creates history. You bring home first ever track and field medal to India in your first Olympics. Your feat will inspire our youth. India is elated! Heartiest congratulations! — President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2021

‘ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶಕ್ಕಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಜೈಹಿಂದ್’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನೀರಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವಿಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾವೆಲಿನ್ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಥಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

नीरज ने जैवेलिन को पहुंचाया सूरज तक! India shines brighter today because of you, Neeraj. Your javelin carried the tricolour 🇮🇳 all the way and made it flutter with the pride of every Indian. What a moment for Indian sport!#Olympics #Tokyo2020 #Athletics #Gold pic.twitter.com/FZ52Ti6EZc — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 7, 2021

‘ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನಿಮ್ಮಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

..@Neeraj_chopra1 brings home the gold! What an outstanding performance. History has been made. India is so proud of you. Congratulations!#Olympics #NeerajChopra pic.twitter.com/l7kGEBtCyR — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 7, 2021

ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹಿಂದರಾ ಟ್ವೀಟ್