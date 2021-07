Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: 2016 ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಮಿಂಚಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ 'ಜೆ' ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.7 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಿಂಧು, ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಎನ್‌ವೈ ಚೆಯುಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 21-9 21-16ರಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.

ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಧು ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ನಂ. 34ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಚೆಯುಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 35 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

Rio #Olympics 🥈medalist @Pvsindhu1 defeats 🇭🇰's Cheung NY 21-9, 21-16 in her last group stage outing and with that win she advances to Round of 16 of @tokyo2020 💪🏻#SmashfortheGlory#badminton#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia #PVSindhu pic.twitter.com/Q7TKTTG6Qu

