ಟೋಕಿಯೊ: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಪದಕದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ತೈವಾನ್‌ನ ತೈ ಜು ಯಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 21-18, 21-12ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೊ: ಕಮಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ;ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2016ರ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಿಂಧು, ಈಗ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಿಂಗ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 18-18ರ ಸಮಬಲ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅತಿ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ತೈ ಜು ಯಿಂಗ್ 21-18ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಿದ ಯಿಂಗ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಂಧು ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ 21-12ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ತೈ ಜು ಯಿಂಗ್, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.



#PVsindhu was the first Indian woman to win silver medal at the 2016 Rio olympics.

Losing today does not make her any less of a legend!

She remains a queen!

And there's still the Bronze medal match we can look forward to!! pic.twitter.com/9N40bJjxXZ

— Gladio¹³ 🐺 (@reygenic) July 31, 2021