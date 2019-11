ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಮನುಗೆ ಚಿನ್ನ, 10 ಮೀ.ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ಪುತಿಯಾನ್‌ (ಚೀನಾ): ಭಾರತದ ಮನು ಭಾಕರ್‌ ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 10 ಮೀಟರ್‌ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್‌ ರೈಫಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಳವೇನಿಲ್‌ ವಲರಿವಾನ್‌ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GOLD! 🥇 🥇 🥇 A brilliant @realmanubhaker demolishes a top class field to win her first @ISSF_Shooting World Cup final 🥇 in the Women’s 10m Air Pistol! And in junior world record score of 244.7 as well!!! Awesome! @RaninderSingh @WeAreTeamIndia @Media_SAI @KirenRijiju pic.twitter.com/kVK2kOuJDU

— NRAI (@OfficialNRAI) November 21, 2019