ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್: ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಜೊಕೊವಿಚ್‌

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಎಎಫ್ಪಿ</strong>): ಬೆನ್ನುನೋವನ್ನು ಮೀರಿನಿಂತ ಅನುಭವಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಗಳ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ ನೋರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ 1991ರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ 16ರ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು.</p><p>ಆ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾನರ್ಸ್ ಅವರೂ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಬಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 6–4, 6–7 (4–7), 6–2, 6–3 ರಿಂದ ನೋರಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p><p>ಆದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೇಹ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಬಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು 16ನೇ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದು 69ನೇ ಸಲ! ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಟ್ರುಫ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಅವರನ್ನು 6–4, 6–3, 7–6 (9–7) ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರೂ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ ಅಡ್ರಿಯಾನ್ ಮನ್ನಾರಿನೊ 3–6, 6–3, 4–6, 6–4 ರಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರು ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.</p><p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 82ನೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್ನೆಕ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 ರಿಂದ ಬೊಂಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p><p>ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಝ್ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p><p><strong>ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ: </strong>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೊಂಜಿ, 2021ರ ಚಾಂಪಿಯನ್, ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರನ್ನು ಐದು ಸೆಟ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೇಗಾಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬಡಿದು ಮುರಿದು ಆಶಿಸ್ತು ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರು ₹37.42 ಲಕ್ಷ ($42500) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಅಂಕಣದೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊರಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೊಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಕೆಲನಿಮಿಷ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p><strong>ಸಬಲೆಂಕಾ ಮುನ್ನಡೆ:</strong> ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ 6–3, 7–6 (7–2) ರಿಂದ ಕೆನಡಾದ ಲೇಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಚಂದ್ರಶೇಖರ್–ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುನ್ನಡೆ</strong></p><p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್– ವಿಜಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಫೇವರಿಟ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್– ಇವಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದರು.</p><p>ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 3–6, 6–4, 6–4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಯಾದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಬೊಲ್ಲಿಪಳ್ಳಿ– ಎನ್.ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಸವಾಲು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>