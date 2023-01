Australian Open 2023: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಡಾಲ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೊಡ್ ಲಾವೆರ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು 65ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಕೆಂಜಿ ಮೆಕ್‌ಡೋನಾಲ್ಡ್ 6-4, 6-4, 7-5ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು.

36 ವರ್ಷದ ನಡಾಲ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡಾಲ್ ಅವರಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯ 22 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್, 2009 ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

"He's an incredible champion, he's never going to give up regardless of the situation."

The superb @mackiemacster progresses, while paying tribute to Rafael Nadal.#AusOpen • #AO2023

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023