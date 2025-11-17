<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತದ ಟೆನಿಸ್ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ‘ಜಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0–3ರಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು.</p><p>ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಂದ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇರಿದ್ದ ತವರಿನ ನೂರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು.</p><p>ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ತನ್ನೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ– ಡಚ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನೌಕ್ ಕೋವರ್ಮನ್ಸ್ 6–2, 6–4ರಿಂದ ಭಾರತದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಭಮಿಡಿಪಾಟಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.</p><p>ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 87ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಝಾನ್ ಲಮೆನ್ಸ್ 6–2, 6–3ರಿಂದ ಸಹಜಾ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಜಾನ್ ಲಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಿ ಶುರ್ಸ್ ಜೋಡಿ 6–1, 6–1ರಿಂದ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜಿ.ಟಿ. ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>