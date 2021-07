Tokyo Olympics | ಸಾನಿಯಾ-ಅಂಕಿತಾ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಜೋಡಿಯು ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ-ಅಂಕಿತಾ ಜೋಡಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಎಲ್. ಕಿಚೆನೋಕ್ ಹಾಗೂ ಎನ್. ಕಿಚೆನೋಕ್ ವಿರುದ್ಧ 6-0, 6-7, (8-10)ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾನಿಯಾ ಜೋಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5-3ರ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅವಳಿ ಜೋಡಿ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

