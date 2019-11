107 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ 87 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಅಯ್ಯೊ ಅದೆಂತಾ ಖುಷಿ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಚಾಕೊಲೇಟ್‌) ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಮಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಮಂದಹಾಸ ಎಂತಹವರ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಗುವಿನ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿಯಾಗುವುದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತೀರಾ? ವಿಷಯ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಪಡೆದ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು 87.

ಹೌದು 107 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ತನ್ನ 87 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಜಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಂದಹಾಸದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

The happiest child in the world! A 107-year-old mother gave her 84-year-old daughter a piece of candy that the mom took back from a wedding ceremony. pic.twitter.com/EaC6l1sYl8

