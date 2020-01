ಇರಾಕ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ

ಬಾಗ್ದಾದ್‌: ಇರಾಕ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ‘ಹಸಿರು ವಲಯ‘ದ ಮೇಲೇ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್‌ ಅಸದ್‌ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಎರ್ಬಿಲ್‌ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Iraq’s military said rockets fell inside Baghdad’s heavily fortified Green Zone - which houses government buildings and foreign missions - but caused no casualties. Sirens were heard afterward https://t.co/O5987ctcIY pic.twitter.com/IWFuxpnmyd

— Reuters (@Reuters) January 9, 2020