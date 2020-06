ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು

ಅಟ್ಲಾಂಟಾ: ಉತ್ತರ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಓಕೋನಿ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಟರ್ಬೊಪ್ರಾಪ್‌ ವಿಮಾನವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸ್ಪಟ್ನಿಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನವು ಇಂಡಿಯಾನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ 4 ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Five killed in small plane crash in Georgia, USA including four family members who were travelling to a funeral: The Associated Press

