ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಂಡು ಬಾಗಿಲು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಟಗರು

ಟಗರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಗಾಜನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ಶೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೌತ್‌ವೆಲ್‌ ನಿವಾಸಿ ಬಿಬಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕ್ವೆಂಟಿನ್‌ ರೇನರ್‌ ಅವರ ಮನೆಯ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ಟಗರು ಕೋ‍‍ಪದಿಂದ ದ್ವಂಸವಾಗಿದೆ.

ಯಾರೋ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇನರ್‌, ಇದು ಟಗರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

In my everyday story of country folk, how we were ram raided at home last night. #thearchers pic.twitter.com/YxkMiJ2HA8

— Quentin Rayner (@quentinrayner) November 20, 2019