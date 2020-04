ಕೊರೊನಾ ಪಿಡುಗು: 93 ದಿನ, 10 ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕು, 53,000 ಜನ ಸಾವು; ವ್ಯಥೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ: 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅತ್ತ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಯಿತು. ನಿಗೂಢ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ, ಅದಾಗಲೇ 27 ಮಂದಿಗೆ ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ 93 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಂಕು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಗುಲಿ, 53 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 10,18,961 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊರಬರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿದೆ. 53,105 ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌–19ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2,09,063 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕ. ಗುರುವಾರದ ವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2,44,137 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 6,049 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ 2,511 ತಲುಪಿದೆ ಹಾಗೂ 69 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14 ವರೆಗೂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್‌ನ ಮರ್ಕಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,000 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ವೊಂದರಲ್ಲೇ 2,200 ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. 'ಮುಂದಿನ ಎರಡು–ಮೂರು ವಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2,40,000 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್‌ ಹಾಪ್‌ಕಿನ್ಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1,169 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

