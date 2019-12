ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ (ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್‌ ಬಹುಮತವಿರುವ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್) ವಾಗ್ಡಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ವಾಗ್ಡಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಗ್ದಂಡನೆ ಪರವಾಗಿ 229ರಲ್ಲಿ 198 ಮಂದಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು.

Today marks the culmination in the House of one of the most shameful political episodes in the history of our Nation. Without a single Republican vote or any proof of wrongdoing, Democrats pushed illegitimate articles of impeachment through the House of Representatives.

— The White House (@WhiteHouse) December 19, 2019