ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ: ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕತಾರ್‌ನ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಭಾರತವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

9/11ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

