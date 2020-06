Video| ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕ್‌ ಗುಪ್ತಚರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಸ್‌ಐ) ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

#WATCH Islamabad: Vehicle of India's Chargé d'affaires Gaurav Ahluwalia was chased by a Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) member. ISI has stationed multiple persons in cars and bikes outside his residence to harass and intimidate him. pic.twitter.com/TVchxF8Exz

— ANI (@ANI) June 4, 2020