ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ: ವಿಮಾನ ಉರುಳಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ಟೆಹರಾನ್: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 176 ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತ್‌ಉಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಹರಾನ್‌ನ ಅಮೀರ್ ಕಬೀರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎದುರು ನೂರಾರು ಜನರು ‘ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್‌ (ಖೊಮೇನಿ) ರಿಸೈನ್, ರಿಸೈನ್’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Public mourning gatherings turn into protests in #Iran. Angry crowds chanting, "Death to the liars."#IranPlaneCrash #UkrainePlaneCrash pic.twitter.com/20jPNia6WJ

