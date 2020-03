ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್: ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕೋವಿಡ್ 19 (ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ‘ಕಾಮನ್‌ಸೆನ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ ಬಚಾವಾಗಿ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಿ. ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು (ಮುಖಗವಸು) ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳಬೇಡಿ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಲಿ. ತಜ್ಞರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ, ಗಾಬರಿಪಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಒಬಾಮಾ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.