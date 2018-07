ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಸರಕೂ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಅಪ್ಪುಗೆ ಪಡೆದ ಮೋದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೂವುದು ಒಳಿತು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಅಮೂಲ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ಮೋದಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್‌ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೊಡೆದಿರುವಂತೆಯೂ, ಈ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಅಪ್ಪುಗೆಯೇ? ಮುಜುಗರವೇ?’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬ್ರೆಡ್!’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! #Hug-gies ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಪ್ಪು ಜೋಕ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಮಗಗದೊಬ್ಬರು ಪಪ್ಪು ಜೋಕ್ಸ್‌ ಎಂದರೆ ‘ಟೋಸ್ಟ್‌’ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations @RahulGandhi! For being chosen as a brand ambassador for #Hug-gies pic.twitter.com/AmxGbkZFJI

— Rightist Singhvi🇮🇳 (@RightistSingh) July 20, 2018