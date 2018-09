ಲಖನೌ: ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವೇಕ್‌ ತಿವಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಗೆಳೆಯ ಸಾನಾ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ನನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿವೇಕ್‌ ತಿವಾರಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿವೇಕ್‌ ತಿವಾರಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಗೆಳೆಯ ಸಾನಾ ಖಾನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಸ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ವಿವೇಕ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಅದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲಿ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿವೇಕ್‌ ತಿವಾರಿ ಪತ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾ ತಿವಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Kalpana Tiwari,wife of deceased Vivek Tiwari says,"Police had no right to shoot at my husband,demand UP CM to come here&talk to me." He was injured&later succumbed to injuries after a police personnel shot at his car late last night,on noticing suspicious activity #Lucknow pic.twitter.com/buJyDWts5n

— ANI UP (@ANINewsUP) September 29, 2018