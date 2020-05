ಪಟ್ನಾ: ಬಕ್ಸರ್‌ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌. ತಿವಾರಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮದ್ಯ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾಲ್ಕು ಜನರಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಹನ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರು ಶಾಸಕರದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬಕ್ಸೂರ್‌ ಎಸ್ಪಿ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್‌ ತಿವಾರಿ, ‘ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಜಗದೀಶ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲು ಹೋದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We have intercepted four persons. On checking Vahan app it has come to our notice that the car belongs to MLA Ji. We are registering an FIR against these four people and owner of the car: Upendra Nath Sharma, Buxar SP #Bihar (13.5) pic.twitter.com/zAQxqY75WM

— ANI (@ANI) May 14, 2020