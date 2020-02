'ಶಿಕಾರಾ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಲ್‌.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಶಿಕಾರಾ: ದಿ ಅನ್‌ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

'ಶಿಕಾರಾ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿದು ವಿನೋದ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎಲ್​.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

Shri L K Advani at the special screening of #Shikara We are so humbled and grateful for your blessings and your appreciation for the film Sir. @foxstarhindi @rahulpandita pic.twitter.com/oUeymMayhc

— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) February 7, 2020