ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಿದು 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Whenever @BJP4India has got the opportunity to serve, the Party has focused on good governance and empowering the poor. In line with the Party’s ethos, our Karyakartas have worked hard to bring a positive difference in the lives of many and done great social service. #BJPat40

