ನವದೆಹಲಿ: ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯೋಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಸ್‌ಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅನೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೀಸ್‌ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಡಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಅವರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Border Security Force (BSF) constable Mohammad Anees, whose house was set on fire during #DelhiViolence , was presented a cheque of Rs. 10 lakhs by Inspector General of BSF DK Upadhyay today for immediate aid. BSF is also conducting repair work of his burnt house. pic.twitter.com/9dmHk9RVak

ಅನೀಸ್ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Delhi: BSF constable Mohammad Anees, whose house was set on fire during #DelhiViolence, after returning from Odisha, where he was posted: Director-General, Inspector General, & Deputy Inspector General of BSF all are helping me a lot, I'm very lucky to be a part of the BSF family pic.twitter.com/o1LykBaoIi