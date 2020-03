ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಆತಂಕ| ಮಾ. 31ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಪಂಜಾಬ್‌

ಅಮೃತಸರ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರೀಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Punjab CM Captain Amarinder Singh:Ordered statewide lockdown till 31 March to check spread of #COVID19.

All essential Govt services to continue&shops selling essential items such as food,medicines, etc to be open. DCs&SSPs have been directed to implement restrictions immediately. https://t.co/1WbAChyDOe

— ANI (@ANI) March 22, 2020