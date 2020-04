ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್‌‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 39 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ 993 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಿಂದಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು 379 ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Govt Sources: Below is the tentative list stating the number of people from different countries across the globe, who participated in the Tablighi Jamaat event in Delhi. pic.twitter.com/Kxz0ow9U0c

— ANI (@ANI) April 3, 2020