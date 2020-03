ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 5 ಅಂಶಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು

1. ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಣು ಹರಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವ (ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ತನಕ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

2. ಇದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಿವೆ.

3. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಲಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಬಳಸಬಹುದು.

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.

Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.

Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020