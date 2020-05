ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ 73 ಜನರಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರು

ಪಂಚಕುಲ (ಹರಿಯಾಣ): ಮೇ 19ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ 73 ಜನರಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೇ 19ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲಕ್ಕೆ 73 ಜನರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿತರೆಂದು ಪಂಚಕುಲ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜಸ್‌ಜೀತ್‌ ಕೌರ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

21 of 73 people who had arrived from the USA on May 19 have tested positive for #COVID19. All of them are not residents of Panchkula but belong to various districts. 2 reports were inconclusive&rest were negative: Dr Jasjit Kaur, Chief Medical Officer, Panchkula (23.05) #Haryana pic.twitter.com/h2JzS7vT4u

