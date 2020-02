ಪುಲ್ವಾಮ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ  

ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಿ 2019ರ ಫೆ. 14ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ತಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಡೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.

"तुम्हारे शौर्य के गीत, कर्कश शोर में खोये नहीं।

गर्व इतना था कि हम देर तक रोये नहीं।"



WE DID NOT FORGET, WE DID NOT FORGIVE: We salute our brothers who sacrificed their lives in the service of the nation in Pulwama. Indebted, we stand with the families of our valiant martyrs. pic.twitter.com/GfzzLuTl7R