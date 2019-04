ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2019: ಮೊದಲ ಹಂತದ 91 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭ

ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 255ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ 256ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

Maharashtra: RSS Chief Mohan Bhagwat present at polling booth number 216 in Nagpur, to cast his vote for #LokSabhaElections2019 . Voting on 7 parliamentary constituencies in the state will be held today. pic.twitter.com/EAcsBoi3Mp — ANI (@ANI) April 11, 2019

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳ 91 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 175 ಕ್ಷೇತ್ರ, 25 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ 17 ಲೋಕಸಭಾ ‌ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಲಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದ ಪುಲಿವೆಂದಲ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

Assam: Voters begin to arrive at polling booths 156 and 158 in Dibrugarh ahead of the voting for the first phase #LokSabhaElections2019 Voting on 5 parliamentary constituencies in the state will be held today. pic.twitter.com/WfYj6g7FZ5 — ANI (@ANI) April 11, 2019