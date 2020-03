ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಲಹಾಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊಸ ಸಲಹಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು?

* ಸೋಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ (ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ)

* ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಯ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರೆ

* ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 17, 2020