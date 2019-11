370 ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಯಶವಂತ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರವೇಶ

ಶ್ರೀನಗರ: ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಡಳಿತವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಜಾಹತ್‌ ಅಭಿಬುಲ್ಹಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಭರತ್‌ ಭೂಷಣ್‌ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಪಿಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಶವಂತ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ನಾವೀಗ ಶ್ರೀನಗರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ,’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದರು.

On way to Srinagar, Kashmir with the Concerned Citizens Group to make an independent assessment of the situation on the ground and the economic loss caused by govt's action. Hope will be allowed to enter.

