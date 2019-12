ನಾನೇ ಪರಮಶಿವ: ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಾಷಣದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ದೇಶ ತೊರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ‘ನಾನೇ ಪರಮಶಿವ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಪರಮ ಶಿವ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೇ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

