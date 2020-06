Covid-19 India Update: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 8,171 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 204 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 8,171 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 204 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,98,706 ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 5,598 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ 97,581 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, 95,527 ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 70,013 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 2,362 ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 37,543 ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 30,108 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

#CoronaVirusUpdates: #COVID19 India Tracker

(As on 02 June, 2020, 08:00 AM)

▶️ Confirmed cases: 198,706

▶️ Active cases: 97,581

▶️ Cured/Discharged/Migrated: 95,527

▶️ Deaths: 5,598#IndiaFightsCorona#StayHome #StaySafe @ICMRDELHI

Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Iaz24gXAFT

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) June 2, 2020