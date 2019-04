ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಶ್ವದ ಕುಬ್ಜ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಮ್ಗೆ

ನಾಗ್ಪುರ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಬ್ಜ ಮಹಿಳೆ, ಕೇವಲ 63 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜ್ಯೋತಿ ಆಮ್ಗೆ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಎರಡು ಅಡಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಆಮ್ಗೆ, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆರಳು ತೋರುತ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

National World's Smallest Woman Votes In Nagpur #JyotiAmge

The World's Shortest Woman Who Made A Guest Appearance In Reality TV Show Big Boss In 2012,

Today Posted A Photo Of Herself On Her Facebook Profile, Showing An Inked Finger. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/duPgQcTLCP

