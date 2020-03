ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದ್: ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಕಾಸರಗೋಡು(ಕೇರಳ) : ಕೊವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿ, ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Kerala Government: All govt offices & other offices of public & private organizations will remain closed for one week in Kasargod, starting from 21st March. Shops & establishments to remain open only between 11 am to 5 pm, except those that provide essential services. #COVID19 https://t.co/lBHIW0Xaiz

— ANI (@ANI) March 20, 2020