ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ

ಗುವಾಹಟಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿಯ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಗುರುವಾರ ಸಿಲ್ಚಾರ್‌ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಯೋಗವು ಸಿಲ್ಕಾರ್‌ನ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ನಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ‍ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕದಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್‌ ರಾಯ್‌, ಕಕೋಳಿ ಘೋಷ್‌ ದಾಸ್ತಿದಾರ್‌, ರತ್ನಾ ದೇ ನಾಗ್‌, ನದಿಮುಲ್‌ ಹಖ್‌, ಅರ್ಪಿತಾ ಘೋಷ್‌ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ ಠಾಕೂರ್‌ ಸೇರಿ 6 ಸಂಸದರು, ಬಂಗಾಳದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಫಿರ್ಹದ್‌ ಹಕಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿ ಮಹುವಾ ಮೊಯ್‌ತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಗ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

’ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 144 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೋಮುಗಲಭೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಆಸನ್ಸೋಲ್‌ ಭೇಟಿಗೆ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದೂರಿದರು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರು ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವರು ಮೋಜಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಿಲ್ಕಾರ್‌ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತೀವ್ರತರದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಡೇರೆಕ್‌ ಒ ಬ್ರಯಾನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

’ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ತಡೆದರು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ನನಗೆ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಳೆದಾಡಿದರು’ ಎಂದು ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್‌ ರಾಯ್‌ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

’ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ತೆರಳಲು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್‌ ಘೋಷ್‌ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

’ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗವು ತಳಮಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆಡಳಿತವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಹುಲ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Four of my Lok Sabha colleagues (all women) and a lady MLA in the 8 member Trinamool delegation to Assam. #Shame at the way they were roughed up, pushed around, beaten. Video footage on channels. Here is what LS MP @SaugataRoyMP said on the issue #NRCAssam https://t.co/S7t0yjZhfS

— Derek O'Brien (@derekobrienmp) August 2, 2018