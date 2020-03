8 ತಿಂಗಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ): ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಅವರು 8 ತಿಂಗಳ ಗೃಹ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Detention of National Conference leader Omar Abdullah under Public Safety Act (PSA) has been revoked pic.twitter.com/4jiI2Plndm

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯಿದೆ (ಪಿಎಸ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Ex-CM Omar Abdullah released from detention after nearly 8 months following revocation of Public Safety Act (PSA) charges: Officials

