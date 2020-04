ಹೃದಯಹೀನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಡವರಿಗೆ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ, ಹೃದಯಹೀನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿ ಅವರ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 77 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಎಫ್‌ಸಿಐ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾದೀತು ಎಂದು ಚಿದಂಬರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

There is overwhelming evidence that more and more people have run out of cash and are forced to stand in lines to collect free cooked food. Only a heartless government will stand by and do nothing.

These two questions are both economic and moral questions. @narendramodi and @nsitharaman have failed to answer both questions, as the nation watches helplessly.

Why cannot government save them from hunger AND protect their dignity by transferring cash to every poor family?

Why can’t government distribute, free of cost, a small part of the 77 million tonnes of grain with FCI to families who need the grain to feed themselves?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 19, 2020