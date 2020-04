ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ 

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಜತೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

*ದೇಶದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕನಸು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

* ಗೌರವಿಸಿ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಿ. ಎರಡು ಗಜ ದೂರ (ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ). ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಗಮ್ಚ (ಶಾಲಿನ ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ) ಆದರೂ ಸಾಕು.

* ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ: ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿವೆ, ಜನರು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ.

* ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಶೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತಿದೆ.

* ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮಗಳು 'ದೋ ಗಜ್ ದೂರಿ' (ಎರಡು ಗಜ ಅಂತರ) ಎಂಬ 'ಸೂತ್ರ'ವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು.

#WATCH The coronavirus pandemic has given its biggest lesson that we have to become self-reliant," Prime Minister Narendra Modi during interaction with Sarpanchs from across the nation via video conferencing. #PanchayatiRajDiwas pic.twitter.com/lK9qX3mBSq

— ANI (@ANI) April 24, 2020