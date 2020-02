ದೆಹಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು

ನವದೆಹಲಿ: ಈಶಾನ್ಯಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಫೆ. 23ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ, ದೃಶ್ಯ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರ ವಿವರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು,’ ಎಂದೂ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ನಡೆ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಗೋಲಿಬಾರ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಲಭೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೋರಿದ್ದರು.

I appeal to public who have any photo or video content regarding riots that happened in mangaluru city on 19th dec to mail it to mangalurunorthmgc@gmail.com or send a WhatsApp message on 9480802327

It would help investigation team in upholding the truth..