ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು 'ಹೀರೊ' ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸಾರಂಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ ಹೆಸರು ಕೂಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಸಭಿಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಕಿವಿಗಡಕಿಚ್ಚುವಂತಿತ್ತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರಹಗಳು ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿದವು. ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ.

ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದರಾದ ಸಾರಂಗಿ ವಯಸ್ಸು 64. ಇವರೀಗ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾರಂಗಿ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಮೋದಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾರಂಗಿ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಆಗಿರುವ ಸಾರಂಗಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ದಿ ವೈರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

This person is Odishas Modi.. not married, had mother and she passed away last year. No wealth, a small house, rides cycle and grassroots level support. Getting ready for Delhi as he won MP from Balasore Odisha. Sri Pratap Sarangi pic.twitter.com/m0dOWnRmjb

