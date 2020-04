ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ: ಚಿದಂಬರಂ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 4ರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ಸರ್ಕಾರ ಮೂರ್ಖತನದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆಂಥಾ ಮೂರ್ಖತನದ ಸಲಹೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿದಂಬರಂ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

While reducing the interest rate on PPF and small savings may be technically correct, it is absolutely the wrong time to do so.

