ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತ; ನಿತ್ಯವೂ ಆರತಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ 'ಮೋದಿ ಗುಡಿ' ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಜತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ, ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರ ಫೋಟೊಗಳೂ ಇವೆ.

ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಿಂದ 63 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೈತ ಪಿ.ಶಂಕರ್‌ ಅವರದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಗುಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Sri.Shankar, a Farmer, age 50, from a village Erkudi, (near Trichy city, Tamilnadu) has constructed a temple for Modi. He is an ardent bhakt of NaMo from his childhood, impressed with PM's patriotic deeds, built a temple and daily doing Milk abhishekam and Pooja. Pranams to him🙏 pic.twitter.com/NWWQJB01gl

