ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರು; ಅದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೊ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಮಾಂಡೊಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರದ ಹಿಮಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು 12.45ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಅಂದಹಾಗೆ 4 ಪಾರಾ ಪಡೆಯ ಸೈನಿಕರ ಕೊನೆಯ ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದೇ ತಂಡ 2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಐದು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದರು.

ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಮಾಂಡೊಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಕಮಾಂಡೊಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಗ್ರರು ಐವರು ಯೋಧರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಜತೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಐದನೇ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ಓಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೆ.ಜನರಲ್ ಬಿ.ಎಸ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

9 terrorists killed by Indian Army in last 24 hrs in Kashmir valley. While 4 terrorists were killed y'day in Batpura in South Kashmir,5 other terrorists eliminated along LoC in Keran sector. Terrorists killed in Keran sector were trying to infiltrate from across LoC: Army sources pic.twitter.com/bmm2aEBMzA

— ANI (@ANI) April 5, 2020